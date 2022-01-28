​Ганчаренко: «Моуринью спросил: «Смолов подойдёт нам в «Манчестер Юнайтед»?»

Экс-тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко стал гостем нового выпуска программы «Коммент.Шоу», которая выходит в YouTube. Белорусский специалист заявил о желании выучить английский язык.

Также Ганчаренко рассказал об опыте общения на английском языке с известным тренером Жозе Моуринью.

«Перед игрой с «Манчестер Юнайтед» ко мне подходит Моуринью и на английском говорит: «Слушай, Федя Смолов подойдёт к нам в команду?». Я на своём английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он ничего не понял, но кивал головой. Я сказал: «Конечно подойдёт, берите», - высказался Ганчаренко.