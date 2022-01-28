​Ганчаренко заявил, что ему стыдно за побег из ЦСКА после 0:4

Виктор Ганчаренко вспомнил известный случай во время работы в ЦСКА. Летом 2020 года «армейцы» проиграли «Зениту» со счётом 0:4, и тренер на эмоциях уехал в Беларусь.

«Мне на самом деле стыдно за тот случай в ЦСКА, когда я уехал на неделю. Через день я понял, что совершил глупость», - высказался Ганчаренко в новом выпуске программы «Коммент.Шоу» на YouTube.

«Причина моего срыва? Я очень тяжело переношу, когда ты договариваешься с игроками о каких-то вещах, а они сразу же перестают работать», - заявил Ганчаренко.

В настоящий момент Виктор Ганчаренко находится без работы. Недавно белорусский тренер был уволен из «Краснодара».