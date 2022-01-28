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​Массажист Кокорина обвинил жену Федуна в глупости

28 Января 2022 • 13:53 Комментировать (1)

В программе «Есть тема» на канале «Матч ТВ» жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова, среди прочего, говорила об Александре Кокорине. Массажиста футболиста Сергея Колесникова Салихова назвала вредителем. По её словам, своими действиями массажист лишь усугублял травмы Кокорина, когда тот был игроком «Спартака».

Сергей Колесников отреагировал на слова Салиховой, вспомнив известный советский фильм «Бриллиантовая рука»

«Если человек глуп, то это навсегда, как у героя Папанова», - высказался Колесников, давая комментарий для «РИА Новости».

Добавим, что в настоящий момент Александр Кокорин является игроком «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Кокорин Сергей Колесников Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Spirit
28 Января 2022 в 13:58
полилось говнецо по трубам)
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