Кавазашвили: «Зарема нанесла имиджевый урон «Спартаку», она мстит»

Ветеран столичного «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о словах Заремы Салиховой об экс-гендиректоре «красно-белых» Шамиле Газизове.

«Она нанесла имиджевый урон «Спартаку». Газизов работал в «Спартаке» по приглашению Федуна, они разошлись культурно. Она мстит, это ясно по ее выступлению», - приводит слова бывшего футболиста «Спорт-экспресс».

Ранее Салихова в эфире телеканала «Матч ТВ» раскритиковала работу Газизова в «Спартаке». По ее мнению, функционер пользовался своей должностью ради получения финансовой выгоды.

Газизов занимал пост гендиректора московского клуба с июля по декабрь 2020 года. После ухода из «Спартака» он вернулся в «Уфу».