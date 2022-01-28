​Салихова рассказала о финансовой махинации Газизова в «Спартаке»

Зарема Салихова стала гостьей программы «Есть тема» на канале «Матч ТВ». Во время включения жена владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала об истории с конфликтом интересов Шамиля Газизова при подписании московским клубом Остона Урунова.

«Газизов покупал Урунова сам у себя? Прокуратуре Уфы нужно посмотреть, сколько денег от этого трансфера поступило в клуб. Когда Газизов был в «Спартаке», он изменил договор, и уже 50% Урунова принадлежало лично ему. А к декабрю оказалось, что уже 75%. То есть это финансовая махинация», - высказалась Салихова.

Стоит напомнить, что Шамиль Газизов работал на должности генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.