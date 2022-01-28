​Салихова: «Газизов говорил: «Без Кокорина мы не победим»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова стала гостьей эфира «Матч ТВ» во время программы «Есть тема». Среди прочего, Салихова высказалась по поводу истории с подписанием клубом Александра Кокорина.

По словам Салиховой, она была против перехода Кокорина, считая, что его типаж не соответствует «Спартаку». В качестве аргумента супруга Федуна называет тусовки футболиста в Монако. Салихова отметила, что в «Спартаке» футболисты в отпусках действительно отдыхают.

«У нас все игроки нормальные, семейные, режимные», - рассказала Салихова.

Салихова отметила, что Александр Кокорин обошёлся «Спартаку» очень дорого, хотя Шамиль Газизов уверял, что это всё бесплатно.

«На самом деле Газизов подписал с Кокориным контракт на четыре года, а не на три. Он ни с кем не согласовал это. Говорил «под мою ответственность», «Саша исправился, его тюрьма изменила». Хотя, если помните, супруга Кокорина жаловалась, что он не проходит тюрьме надлежащее лечение после «крестов». А что такое «кресты» для футболиста, особенно если ему уже 30 лет, мы все знаем», - вспоминает Салихова.

«Газизов говорил: «Нет, нет, мы без Кокорина не победим». В итоге мы заплатили 4 миллиона…» - рассказала Салихова.