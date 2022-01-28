Радченко отреагировал на конфликт Азмуна с «Зенитом»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о ситуации иранского форварда Сердара Азмуна в петербургском коллективе.

«Этот конфликт не повлияет на обстановку внутри команды. Не считаю, что Азмун хочет сделать хуже «Зениту». Все решаемо», - передает слова Дмитрия «Спорт-экспресс».

На минувшей неделе было объявлено о переходе Азмуна в леверкузенский «Байер». Иранец заключил с «фармацевтами» контракт до лета 2027 года. Он присоединится к немецкому коллективу летом, когда истечет срок действия контракта с «сине-бело-голубыми».

Стоит отметить, что «Зенит» уже подыскал замену Сердару. На его место будет куплен бразилец Юри Алберто.