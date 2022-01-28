​Салихова обвинила «Динамо» в накручивании просмотров в YouTube

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова стала гостьей программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ». Среди прочего, Салихова высказалась по поводу канала московского «Динамо» в YouTube.

Стоит напомнить, что «Динамо» стало самым популярным клубом России по взаимодействиям в YouTube по итогам прошлого календарного года.

«Динамо» накручивает просмотры. У них столько просмотров, а комментариев почти нет. Что-то тут не чисто», - поделилась своим мнением вторая половинка владельца «Спартака».

Добавим, что «Спартак» в рейтинге самых популярных клубов России в YouTube занял третье место.

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