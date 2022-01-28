​Жена Федуна разнесла Газизова в эфире «Матч ТВ»

Пока Шамиль Газизов выясняет отношения со «Спартаком» и Леонидом Федуном в суде, супруга владельца клуба Зарема Салихова обрушилась на функционера с критикой в эфире «Матч ТВ». Это произошло в программе «Есть тема!».

Салихова заявила, что Газизов использовал «Спартак» в качестве донора, причём не только для себя в плане финансов, но и для «Уфы» в плане бесплатных аренд игроков московского клуба.

По словам супруги Федуна, Газизов в период работы в клубе даже не смотрел на список игроков, который она ему предлагала для трансфера. Зарема считает, что Шамиль хотел прославиться.

«Газизов нас сильно утомил. Он никудышный спортивный директор. Ещё и как гендиректор не работал. «Спартак» до сих пор расхлёбывает все это. Полный ноль», - слова Салиховой приводятся в телеграм-канале «ЭкСпорт».

Напомним, что Шамиль Газизов проработал на должности генерального директора «Спартака» менее полугода.