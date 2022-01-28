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​Жена Федуна разнесла Газизова в эфире «Матч ТВ»

28 Января 2022 • 12:44 Комментировать (1)

Пока Шамиль Газизов выясняет отношения со «Спартаком» и Леонидом Федуном в суде, супруга владельца клуба Зарема Салихова обрушилась на функционера с критикой в эфире «Матч ТВ». Это произошло в программе «Есть тема!».

Салихова заявила, что Газизов использовал «Спартак» в качестве донора, причём не только для себя в плане финансов, но и для «Уфы» в плане бесплатных аренд игроков московского клуба.

По словам супруги Федуна, Газизов в период работы в клубе даже не смотрел на список игроков, который она ему предлагала для трансфера. Зарема считает, что Шамиль хотел прославиться.

«Газизов нас сильно утомил. Он никудышный спортивный директор. Ещё и как гендиректор не работал. «Спартак» до сих пор расхлёбывает все это. Полный ноль», - слова Салиховой приводятся в телеграм-канале «ЭкСпорт».

Напомним, что Шамиль Газизов проработал на должности генерального директора «Спартака» менее полугода.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Шамиль Газизов Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
28 Января 2022 в 12:57
Это называет не разнесла. Это называется истерика.
Лет через 50 старушка Зарема скажет, что это Газизов убил Кеннеди.
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