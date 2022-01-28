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​Юрист «Спартака» - о предоставленном Газизовым в суде документе: «Набор фраз на клочке бумаги без даты, без номера, без указания на «Спартак»

28 Января 2022 • 12:36 Комментировать

Шамиль Газизов, который в 2020 году какое-то время занимал кресло генерального директора «Спартака», продолжает «воевать» с московским клубом в судах. На прошлой неделе стало известно, что Газизов подал новый иск о восстановлении в должности в стане «красно-белых». На заседании экс-директор «Спартака» показал расписку, которую якобы ему предоставил Леонид Федун. Юрист Елена Чачуа, представляющая в этом деле интересы московского клуба, дала свой комментарий для «Спорт-Экспресса».

Чачуа назвала предоставленный документ «странной бумагой», которую сложно назвать распиской. Она отметила, что непонятно, кем именно составлена эта бумага.

«Рукописный набор фраз на клочке бумаги без даты, без номера, без указания на «Спартак» - не может называться дополнительным соглашением к трудовому договору. Это нонсенс», - высказалась юрист.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Шамиль Газизов
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