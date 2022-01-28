Боярский - об Азмуне в «Зените»: «Гончая собака никогда не теряет своих навыков»

Артист театра и кино Михаил Боярский поделился мнением о мотивации иранского нападающего Сердара Азмуна выступать за петербургский «Зенит». Ранее стало известно, что форвард продолжит карьеру в леверкузенском «Байере».

«Не думаю, что у Азмуна будет снижаться мотивация играть за питерский клуб. Он спортсмен, а не дипломат. Гончая собака никогда не теряет своих навыков», - приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».

В минувший уик-энд было объявлено, что 27-летний футболист согласовал с немецким клубом контракт до 2027 года. Ряды «фармацевтов» Азмун пополнит по окончании сезона-2021/2022.