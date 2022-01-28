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Боярский - об Азмуне в «Зените»: «Гончая собака никогда не теряет своих навыков»

28 Января 2022 • 12:23 Комментировать (2)

Артист театра и кино Михаил Боярский поделился мнением о мотивации иранского нападающего Сердара Азмуна выступать за петербургский «Зенит». Ранее стало известно, что форвард продолжит карьеру в леверкузенском «Байере».

«Не думаю, что у Азмуна будет снижаться мотивация играть за питерский клуб. Он спортсмен, а не дипломат. Гончая собака никогда не теряет своих навыков», - приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».

В минувший уик-энд было объявлено, что 27-летний футболист согласовал с немецким клубом контракт до 2027 года. Ряды «фармацевтов» Азмун пополнит по окончании сезона-2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский Сердар Азмун
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
lazarevs08
28 Января 2022 в 13:03
А стеклянная собака никогда не разбивается, железная никогда не ржавеет......алкаш не трезвеет.
Бундесвер
28 Января 2022 в 13:12
))))
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