«Урал» собирается подписать Шатова

Экс-футболист петербургского «Зенита» и «Краснодара» Олег Шатов близок к переходу в «Урал». Об этом рассказал президент клуба Григорий Иванов, слова которого приводит «Спорт-экспресс».

«Тренируется он хорошо, в полную силу. Думаю, подпишем его. Будем стараться, все для этого сделаем. Думаю, он останется», - сказал руководитель.

В настоящий момент 31-летний полузащитник готовится к возобновлению сезона вместе с «Уралом».

Последним местом работы Олега был казанский «Рубин», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию.

В текущем сезоне РПЛ Шатов провел три поединка и получил желтую карточку.