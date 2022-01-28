​«Спартак» запросил экспертизу подлинности расписки Федуна для Газизова

Разборки между Шамилем Газизовым и «Спартаком» в юридическом поле продолжаются. Бывший генеральный директор московского клуба зацепился за расписку, по которой, предположительно, Леонид Федун должен передать ему часть акций «красно-белых». Газизов впервые показал эту записку на состоявшемся заседании в Октябрьском районном суде Уфы, о чём на своих страницах рассказывает «Бизнес Online».

Отмечается, что сторона «Спартака» запросила экспертизу подлинности этой расписки. По этой причине заседание было перенесено. Новой датой его проведения стало 4 марта.

Стоит сказать, что владелец «Спартака» Леонид Федун не явился на заседание, поскольку слишком поздно о нём узнал. Соответствующие пояснения Федун предоставил суду в письменном виде.

Напомним, что Шамиль Газизов отработал в «Спартаке» пять месяцев в 2020 году.