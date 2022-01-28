​Хендрикс: «Не чувствую, что у меня были шансы в «Спартаке»

Йоррит Хендрикс в зимнее трансферное окно покинул «Спартак» и вернулся в родную Голландию. Полузащитник перебрался в «Фейеноорд» на правах аренды с возможностью выкупа. Аренда рассчитана на полтора сезона.

«Я не жалею, что сделал выбор в пользу «Спартака». Просто на спортивном уровне я, к сожалению, не смог зарекомендовать себя. Не чувствую, что у меня действительно были шансы проявить себя в «Спартаке», - слова Хендрикса приводит голландский NOS.

За год в «Спартаке» Йоррит Хендрикс провёл во всех соревнованиях 22 матча. Результативными действиями голландский полузащитник не отмечался.