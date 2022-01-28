Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

28 Января 2022 • 10:33 Комментировать

Болельщики очередного российского клуба выступили против введения Fan ID. На этот раз против нового закона высказалось объединение Ultras'8, которое поддерживает самарские «Крылья Советов». Фанаты намерены бойкотировать матчи до отмены паспорта болельщика.

Ранее против нового закона выступили поклонники «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и других клубов.

Закон о Fan ID был подписан в конце прошлого года. Он начнет действовать с 1 июня 2022 года. Для посещения стадиона болельщикам нужно будет предоставить специальный документ со своими личными данными.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
10:45 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» запросил экспертизу подлинности расписки Федуна для Газизова
10:34 · Россия. Премьер-лига
​Хендрикс: «Не чувствую, что у меня были шансы в «Спартаке»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
10:18 · Россия. Премьер-лига
Бубнов объяснил, почему Хендрикс не хотел покидать «Спартак»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Овчинников считает, что Николсон выбрал «Спартак» из-за денег
09:38 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил трансфер Пруцева в «Спартак»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Жена Карпина оценила шансы мужа возглавить «Зенит»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал главный козырь новичка «Зенита» Адамова
09:09 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал двух лучших российских футболистов 1
02:07 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» потерял из-за COVID-19 своего голкипера
00:50 · Россия. Премьер-лига
Кучаев уже тренируется с «Рубином» в Турции
00:00 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Юри Алберто состоится лишь летом
27 Января
23:49 · Россия. Премьер-лига
Бышовец считает, что потеря Азмуна не ослабит «Зенит»
23:32 · Россия. Премьер-лига
В «Уфе» недовольны Уруновым
23:15 · Россия. Премьер-лига
Зюганов высказался против Fan ID
Все новости
Рекомендуем