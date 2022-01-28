Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

Болельщики очередного российского клуба выступили против введения Fan ID. На этот раз против нового закона высказалось объединение Ultras'8, которое поддерживает самарские «Крылья Советов». Фанаты намерены бойкотировать матчи до отмены паспорта болельщика.

Ранее против нового закона выступили поклонники «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и других клубов.

Закон о Fan ID был подписан в конце прошлого года. Он начнет действовать с 1 июня 2022 года. Для посещения стадиона болельщикам нужно будет предоставить специальный документ со своими личными данными.