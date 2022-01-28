Бубнов объяснил, почему Хендрикс не хотел покидать «Спартак»

Голландский полузащитник Йоррит Хендрикс, не заигравший в московском «Спартаке», вернулся на родину. Футболист будет выступать на правах аренды за роттердамский «Фейеноорд». По этому поводу высказался бывший защитник «народной команды» Александр Бубнов.

«Возможно, сказались трудности в адаптации. Посмотрим, может Хендрикс пойдет по пути Тиля. Йоррит не хотел уходить из «Спартака», ведь здесь ему платили солидные деньги!», - передает слова эксперта Sportbox.ru.

26-летний полузащитник будет выступать за роттердамский коллектив на правах аренды до завершения сезона-2022/2023.

Напомним, что Йоррит является воспитанником академии ПСВ. За команду из Эйндховена он выступал с 2016 по 2021 год.