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Бубнов объяснил, почему Хендрикс не хотел покидать «Спартак»

28 Января 2022 • 10:18 Комментировать

Голландский полузащитник Йоррит Хендрикс, не заигравший в московском «Спартаке», вернулся на родину. Футболист будет выступать на правах аренды за роттердамский «Фейеноорд». По этому поводу высказался бывший защитник «народной команды» Александр Бубнов.

«Возможно, сказались трудности в адаптации. Посмотрим, может Хендрикс пойдет по пути Тиля. Йоррит не хотел уходить из «Спартака», ведь здесь ему платили солидные деньги!», - передает слова эксперта Sportbox.ru.

26-летний полузащитник будет выступать за роттердамский коллектив на правах аренды до завершения сезона-2022/2023.

Напомним, что Йоррит является воспитанником академии ПСВ. За команду из Эйндховена он выступал с 2016 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов Йоррит Хендрикс
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