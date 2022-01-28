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Бубнов оценил трансфер Пруцева в «Спартак»

28 Января 2022 • 09:38 Комментировать

Экс-защитник сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о новичке «красно-белых» Даниле Пруцеве. 21-летний полузащитник перебрался в столичный клуб из самарских «Крыльев Советов» за 1,5 миллиона евро.

«Пруцев хорош в движении и может быть диспетчером. Думаю, «Спартак» берет его под основу. В любом случае, шансы проявить себя у него будут», - приводит слова эксперта Sportbox.ru.

Пруцев заключил с московским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Данил провел 17 поединков, в которых получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов Данил Пруцев
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