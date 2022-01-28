Жена Карпина оценила шансы мужа возглавить «Зенит»

Дарья Карпина, являющаяся женой главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась о возможном переходе своего супруга на работу в петербургский «Зенит».

«Мне кажется, это вообще нереально. Скорее ему предложит «ПСЖ», чем «Зенит». По понятным причинам», - сказала Дарья в интервью на ютуб-канале «Betsafe Прибалтика».

В настоящий момент Валерий Георгиевич сосредоточен на подготовке к стыковым матчам чемпионата мира-2022. В конце марта российская сборная встретится с командой Польши. В случае успешного завершения противостояния подопечные Карпина сыграют против победителя пары Швеция – Чехия.