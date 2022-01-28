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Губерниев назвал двух лучших российских футболистов

28 Января 2022 • 09:09 Комментировать (1)

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает лучшим игроком с российским паспортом, а также выделил лучшего полевого футболиста.

«Думаю, это Сафонов. Если речь идет про полевых игроков, то я назову Алексея Миранчука. Все остальные на лучших никак не годятся», - приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

Сафонов выступает в российской Премьер-лиге за «Краснодар», а Миранчук защищает цвета итальянской «Аталанты». В последнее время ходят слухи об переходе Алексея в другую команду. Интерес к россиянину проявляют «Дженоа», «Верона» и римский «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев Алексей Миранчук Матвей Сафонов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
28 Января 2022 в 10:29
.. об переходе Алексея в другую команду
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убейся ап-стену.. )))
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