Губерниев назвал двух лучших российских футболистов

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает лучшим игроком с российским паспортом, а также выделил лучшего полевого футболиста.

«Думаю, это Сафонов. Если речь идет про полевых игроков, то я назову Алексея Миранчука. Все остальные на лучших никак не годятся», - приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

Сафонов выступает в российской Премьер-лиге за «Краснодар», а Миранчук защищает цвета итальянской «Аталанты». В последнее время ходят слухи об переходе Алексея в другую команду. Интерес к россиянину проявляют «Дженоа», «Верона» и римский «Лацио».