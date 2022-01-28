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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев уже тренируется с «Рубином» в Турции

28 Января 2022 • 00:50 Комментировать
Химки
...
Рубин
05.02 14:00

Арендованный казанским «Рубином» у московского ЦСКА полузащитник Константин Кучаев уже присоединился к проводящей сбор в Турции команде. Как сообщает пресс-служба казанцев, в четверг 23-летний Кучаев уже тренировался с командой. Кучаев останется в «Рубине» как минимум до конца сезона, но есть вероятность, что летом последует выкуп футболиста - соглашение предусматривает такую опцию.

В первой половине сезона футболист провел в составе ЦСКА пятнадцать матчей, в которых ему удалось забить один гол. В ноябре 2020 года дебютировал в российской сборной, выйдя на замену в товарищеском матче с Молдовой. Та встреча закончилась нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Константин Кучаев
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