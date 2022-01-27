Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Арсена Адамова из «Урала» в стан «сине-бело-голубых».

«Никто пока не может сказать, насколько этот трансфер станет успешным для клуба и тем более для игрока. Понятно, что это приобретение на перспективу. В теории эта перспектива есть. Он - молодой игрок, имеющий опыт игры в РПЛ. Он находится рядом со сборной. В принципе, всё вполне логично. Не совсем верно говорить, что он крайний защитник, потому что он способен успешно играть и в центре обороны. А на этой позиции у «Зенита» как раз не то количество конкурентов, какое хотелось бы.

Будет ли он получать сейчас достаточно игрового времени? Не до конца ясна история с Ракицким, Ловрен очень тяжело набирает форму после длительной паузы. Шанс есть. Тем более, ещё достаточно времени до начала РПЛ, чтобы успеть заявить о себе. Возможности будут. Тут Дзюбе вообще пришлось играть на позиции центрального защитника. Сможет ли он воспользоваться этими шансами, покажет время», - сказал Игонин.