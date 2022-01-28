«Спартак» скинул легионера, ЦСКА помог Слуцкому, а на Миранчука новый покупатель в Италии: трансферы и слухи недели

Завершается январь, а с ним завершается и официальное трансферное окно на европейском рынке. Многое успели сделать клубы, больше работая с прицелом на лето (Сердар Азмун – Юри Альберто), но есть и свежие зимние переходы. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло в мире агентов за прошедшую неделю. Самые интересные новости, слухи, свершившиеся трансферы по традиции собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Определён легионер «Спартака», освободивший место Николсона

Пресс-служба «Спартака» уже давно уведомила общественность, что тренерский штаб определился с легионером, покидающим РПЛ из-за трансфера ямайца Николсона. Довольно долго клуб держал интригу, хотя многие догадались, что пора бы избавиться от Йоррита Хендрикса, так и не показавшего, что он сильнее хотя бы «красно-белой» молодёжи. А когда подъехал ещё и Пруцев, стало ясно – на выход пойдёт именно голландец.

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Так и произошло. И ведь «Спартак» на ура справился с задачей «пристроить Хендрикса», которая в условиях нынешней формы и последних показателей Йоррита, была довольно сложной. «Красно-белые» нашли точки соприкосновения с «Фейеноордом», в котором зажигает Гус Тиль. Видимо, в нагрузку отправили в Роттердам и Йоррита Хендрикса, заодно и утихли разговоры и досрочном расторжении аренды Гуса Тиля, которых так боялся «Фейеноорд».

Казанские страсти

Эта зима что-то не подтверждает образ «добряка» Леонида Слуцкого. Напротив, заметна казанская смута. Самой показательной, конечно, стала история Джордже Деспотовича, который отказался контактировать с агентом Леонида Слуцкого, за что и вынужден был клуб покинуть. Причина расставания с Деспотовичем явно не в его футбольных возможностях, ведь таранных форвардов уровня Джордже в «Рубине» так и нет. Подписали Виталия Лисаковича из «Локо», пытаются скинуть Ивана Игнатьева. Не самые очевидные перестановки в атаке.

Леонид Слуцкий получает усиление не только в передней линии. Активен на трансферном рынке «Рубин», активен по части молодых россиян. Сначала выкупили у «Спартака» Александра Ломовицкого, а теперь арендовали Константина Кучаева. Алексей Березуцкий помог игроком Леониду Слуцкому, и игровым временем – Кучаеву. Константин явно регрессирует в ЦСКА, играя всё меньше и меньше. «Армейцы», кстати, не очень ждут Кучаева обратно, прописав в арендном соглашении пункт выкупа футболиста за 5 миллионов евро.

Азмун и Альберто – когда?

«Байер» уже объявил о трансфере Сердара Азмуна, «Зенит» пока не давал фото Юри Альберто с футболкой клуба в руках, но многочисленные агенты уверяют, что все детали сделки согласованы. Вроде бы вопрос решили – лето Азмун перебирает в Леверкузен свободным агентом, а Юри Альберто переезжает в Санкт-Петербург за 20 млн евро. Но тут двойной трансфер вспыхнул с новой силой. «Байер» хочет оформить трансфер Сердара зимой, доплатив «Зениту» 3 млн евро, питерцы в свою очередь стали торопить «Интернасьональ», ведь забирают главного форварда на полгода раньше. Кажется, двойной трансфер Азмун – Альберто решён на 100%, но вот произойдёт ли он зимой? Узнаем через два-три дня.

Европейские чемпионаты

Алексея Миранчука хочет забрать клуб посерьёзнее «Дженоа»

Только вроде утихли слухи о возможном романе Алексея Миранчука и «Дженоа», как итальянские журналисты поведали о новой линии сюжета. Причём, слухи не просто утихли, их обрубил сам Джан Пьеро Гасперини. Тренер «Аталанты» заявил, что сейчас никак не может отпустить Алексея. Миранчук нужен для глубины состава. Из-за усилившейся депрессии Йосипа Иличича, травм и слабой формы Маттео Пессины, Марио Пашалича и Руслана Малиновского. Миранчук действительно стал играть больше, даже выходил в старте пару раз.

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Но теперь на российского полузащитника претендует клуб посолиднее. «Лацио» ищет атакующего полузащитника под стиль Маурицио Сарри, и Алексей, кажется, подходит. «Аталанта» тоже больше не кричит о необходимости Миранчука в составе. Дело в том, что клуб приобрёл Жереми Бога, и совсем сборная его команда вылетела с Кубка Африки, так что футболист наконец прибыл в Бергамо и готов играть. Гасперини ждал именно Бога, теперь он может отпустить Миранчука.