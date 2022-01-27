«Зенит» договорился: Юри Алберто усилит чемпиона РПЛ уже зимой

«Зенит» смог договориться о зимнем переходе 20-летнего Юри Алберто в свои ряды. Об этом стало известно sport24.

Напомним, несколько дней назад президент «Интернасьоналя» заявил о том, что Юри Алберто должен остаться в команде до лета.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что в случае зимнего осуществления сумма трансфера Юри Алберто в «Зенит» вырастет.

В случае перехода Юри Алберто «Зенит» сможет уже в обозримом будущем отпустить в «Байер» Сердара Азмуна. Ранее немецкий клуб объявлял о летнем трансфере иранца на правах свободного агента.

Чемпионат России возобновится в конце февраля.