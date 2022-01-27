​Карпин высказался о работе Ваноли в «Спартаке»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин самым внимательным образом следит за работой сборников на зимних учебно-тренировочных сборах в своих клубах. В январе Карпин уже успел побывать в лагерях многих клубов Премьер-лиги, в частности в лагере московского «Спартака». Рулевой главной команды страны рассказал о своих впечатлениях о Паоло Ваноли. Итальянец, напомним, принял «красно-белых» в декабре.

«Познакомился с Ваноли, он произвёл очень приятное впечатление. Он задаёт правильное направление «Спартаку». Его тренировки меня очень порадовали. Думаю, футболисты будут хорошо готовы физически», - сказал Карпин Первому спортивному радио.