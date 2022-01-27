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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Адамов: «Отклонил все варианты, узнав о «Зените»

27 Января 2022 • 18:21 Комментировать

В четверг «Зенит» объявил о подписании контракта с Арсеном Адамовым. Чемпион России последних лет приобрёл защитника у «Урала» за 5 миллионов евро. 22-летний футболист после заключения соглашения дал комментарий.

Адамов назвал «Зенит» большим клубом и выразил радость от того факта, что прогресс позволил ему оказаться в стане сильнейшей команды страны.

«Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о «Зените», - слова Адамова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Футболист отметил, что об интересе из «Зенита» ему сообщил президент «Урала» Григорий Иванов. После этого Адамов попросил президента вести переговоры именно с клубом из Санкт-Петербурга.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Арсен Адамов
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