Арсен Адамов окончательно стал игроком «Зенита». На днях питерский клуб объявлял о грядущем переходе 22-летнего защитника из «Урала», но ему предстояло пройти обследование. Теперь же «сине-бело-голубые» сообщили на своём официальном сайте о подписании контракта с Адамовым. Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2025/2026.

В сезоне 2021/2022 Арсен Адамов провёл за «Урал» 17 матчей в чемпионате России. Защитник отметился одним забитым голом, расписавшись в воротах «Ростова» в декабрьском поединке.

Напомним, что трансфер Арсена Адамова обошёлся «Зениту» в 5 миллионов евро.