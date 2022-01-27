​«Краснодар» отзаявил Кордобу

На официальном сайте РПЛ в разделе отзаявленных игроков значится нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Колумбиец был отзаявлен краснодарским клубом в четверг, 27 января.

Судя по всему, Кордоба рискует не сыграть до конца сезона из-за травмы, которую он получил в конце осени. В декабре футболист перенёс хирургическое вмешательство.

В сезоне 2021/2022 Джон Кордоба успел провести за «Краснодар» 16 матчей. На счету нападающего шесть голов и четыре результативных паса на партнёров.

«Краснодар» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги.