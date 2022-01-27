​«Динамо» - самый популярный клуб РПЛ в YouTube по итогам года

Московское «Динамо» стало самым популярным клубом России в YouTube по итогам 2021 календарного года. Об этом на своей страничке в «Твиттере» рассказывает Deportes&Finanzas. Именно «бело-голубые» заняли первое место среди клубов РПЛ по количеству взаимодействий (сюда входят лайки, дизлайки, комментарии и просмотры) с прошлогодними видео.

«Динамо» может похвастаться показателем в 18,2 миллиона просмотров. На втором месте расположился «Зенит» (10,5 миллиона), а тройку замыкает «Спартак» (7,88 миллиона). Дальше идут ЦСКА (5,19 миллиона) и «Краснодар» (3,51 миллиона).

Чемпионат России по футболу возобновится в конце февраля.