Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сумма трансфера Алберто в «Зенит» вырастет, если он осуществится зимой эксклюзив

27 Января 2022 • 17:34 Комментировать

В ближайшее время 20-летний бразилец Юри Алберто может пополнить состав «Зенита». 

«Да, Юри действительно отправился на медосмотр для «Зенита», но он пройдет не в России, а в Европе. Что касается его перехода, как я уже говорил, все вопросы к «Интернасьоналю», - сказал агент 20-летнего футболиста Андре Кюри.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в случае зимнего перехода сумма сделки по Юри Алберто вырастет с 17 до 20 миллионов евро с учётом всех комиссий. В «Зените» надеются получить от «Байера» деньги за трансфер Азмуна зимой и сразу же направить их на осуществление немедленной покупки Алберто.

Ранее в «Интернасьонале» заявляли о желании сохранить Юри Алберто ещё на полгода.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Интернасьонал Юри Алберто трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
17:58 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» отзаявил Кордобу
17:52 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - самый популярный клуб РПЛ в YouTube по итогам года
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Жена ответила на вопрос, может ли Карпин вернуться в «Спартак»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Сумма трансфера Алберто в «Зенит» вырастет, если он осуществится зимой эксклюзив
17:13 · Россия. Премьер-лига
​Хуниор Алонсо хочет стать чемпионом России с «Краснодаром»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Мексиканский форвард может заменить Чалова в ЦСКА
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Азмуна больше нет в чате игроков «Зенита»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Локомотива» может перейти в «Саутгемптон»
15:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отпустить Азмуна в «Байер» зимой, если подпишет Альберто
15:36 · Россия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» не вступал в переговоры по Фомину
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Варела прокомментировал свои слова о скрытии в «Динамо» его заражения коронавирусом
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Лунёв направит претензию в «Зенит» из-за задолженности клуба – дело может дойти до РФС
14:42 · Россия. Премьер-лига
​«Я молод в душе и на поле»: Глушакову исполнилось 35
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев опять женился 4
13:17 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА: «Зенит» решил наказать Азмуна»
Все новости
Рекомендуем