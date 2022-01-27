В ближайшее время 20-летний бразилец Юри Алберто может пополнить состав «Зенита».

«Да, Юри действительно отправился на медосмотр для «Зенита», но он пройдет не в России, а в Европе. Что касается его перехода, как я уже говорил, все вопросы к «Интернасьоналю», - сказал агент 20-летнего футболиста Андре Кюри.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в случае зимнего перехода сумма сделки по Юри Алберто вырастет с 17 до 20 миллионов евро с учётом всех комиссий. В «Зените» надеются получить от «Байера» деньги за трансфер Азмуна зимой и сразу же направить их на осуществление немедленной покупки Алберто.

Ранее в «Интернасьонале» заявляли о желании сохранить Юри Алберто ещё на полгода.