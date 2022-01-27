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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хуниор Алонсо хочет стать чемпионом России с «Краснодаром»

27 Января 2022 • 17:13 Комментировать

В зимнее трансферное окно состав «Краснодара» пополнил защитник Хуниор Алонсо. В интервью для клубной пресс-службы футболист рассказал о задачах, с которыми он приехал в Россию.

По словам Алонсо, он ставит перед собой задачу стать чемпионом России в составе «Краснодара».

«Да, клуб ещё молод, ещё многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать. Титул – это то, к чему я стремлюсь», - слова парагвайского футболиста приводятся на страницах официального сайта «быков».

Алонсо отметил, что Премьер-лига России является требовательным чемпионатом с точки зрения физической подготовки, но он находится в хорошей форме.

После первой части сезона «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хуниор Алонсо
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