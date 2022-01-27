​Азмуна больше нет в чате игроков «Зенита»

Всё идёт к тому, что Сердар Азмун уйдёт из «Зенита» не летом, а уже зимой, то есть в ближайшие дни. По данным sport24, иранский нападающий уже покинул чат, в котором игроки питерского клуба общаются между собой.

Ранее появилась информация о том, что у Сердара Азмуна имеются проблемы с весом и мотивацией. Пять дней назад было объявлено о подписании иранцем контракта с «Байером». Трудовое соглашение должно начать действовать летом, но, как видим, сроки могут серьёзным образом сдвинуться.

Напомним, что действующий контракт между Сердаром Азмуном и «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.