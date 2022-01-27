​«Кристал Пэлас» не вступал в переговоры по Фомину

В четверг появилась информация о том, что хавбек Даниил Фомин может сменить московское «Динамо» на лондонский «Кристал Пэлас». Комментарий на этот счёт для sport24 дал агент 24-летнего футболиста Александр Маньяков.

Информацию об интересе «Кристал Пэлас» к Фомину агент назвал слухами. По словам Маньякова, переговоры по поводу возможности такого трансфера не ведутся.

В сезоне 2021/2022 Даниил Фомин провёл за «Динамо» 19 матчей. На счету полузащитника 7 голов и 3 результативных паса на партнёров. Эксперты авторитетного портала transfermartkt оценивают Фомина в 9 миллионов евро.