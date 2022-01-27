​Лунёв направит претензию в «Зенит» из-за задолженности клуба – дело может дойти до РФС

«Зенит» остался должен вратарю Андрею Лунёву, который в прошлом году на правах свободного агента перебрался в «Байер». Представляющий футболиста агент Антон Смирнов рассказал «РБ Спорт» о том, что сторона Лунёва на следующей неделе направит в «Зенит» претензию. Если ответа на эту претензию не последует, то футболист обратится в палату РФС по разрешению споров.

Что касается задолженности «Зенита», то речь идёт о бонусных выплатах за чемпионство и выплатах по отпускным.

Добавим, что за «Байер» Андрей Лунёв пока что провёл только один официальный матч.