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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Я молод в душе и на поле»: Глушакову исполнилось 35

27 Января 2022 • 14:42 Комментировать

Денис Глушаков в четверг отмечает своё 35-летие. По этому случаю полузащитник «Химок» сделал публикацию в «Инстаграме».

«35, но я молод и энергичен на поле и в душе!» - такими словами Глушаков начал свою публикацию.

Футболист написал, что он продолжает получать удовольствие от футбола. Денис отметил поддержку своей матери и супруги, которая, как известно, тоже играет в футбол на профессиональном уровне.

Глушаков также написал, что он всегда будет оставаться таким, какой он есть, даже если это кому-то не нравится.

Напомним, что в прошлом году Денис Глушаков возвращался в сборную России, но тогда он получил травму и быстро покинул лагерь национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
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