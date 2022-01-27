​«Я молод в душе и на поле»: Глушакову исполнилось 35

Денис Глушаков в четверг отмечает своё 35-летие. По этому случаю полузащитник «Химок» сделал публикацию в «Инстаграме».
«35, но я молод и энергичен на поле и в душе!» - такими словами Глушаков начал свою публикацию.
Футболист написал, что он продолжает получать удовольствие от футбола. Денис отметил поддержку своей матери и супруги, которая, как известно, тоже играет в футбол на профессиональном уровне.
Глушаков также написал, что он всегда будет оставаться таким, какой он есть, даже если это кому-то не нравится.
Напомним, что в прошлом году Денис Глушаков возвращался в сборную России, но тогда он получил травму и быстро покинул лагерь национальной команды.
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