Сердар Азмун уже успел подписать предварительный контракт с «Байером», о чём было объявлено на прошлых выходных. Теперь, как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа», у иранского футболиста имеются проблемы с мотивацией. Кроме того, Азмун набрал несколько лишних килограммов, и главный тренер команды Сергей Семак призвал игрока «наматывать круги» на занятиях.

Отмечается, что Сердар Азмун может перебраться в «Байер» уже зимой, если «Зенит» договорится о переходе Юри Алберто уже сейчас. Ранее в «Интернасьонале» говорили о желании сохранить 20-летнего форварда до лета.