Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Азмуна проблемы с весом и мотивацией после подписания контракта с «Байером» слухи

27 Января 2022 • 14:25 Комментировать (2)

Сердар Азмун уже успел подписать предварительный контракт с «Байером», о чём было объявлено на прошлых выходных. Теперь, как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа», у иранского футболиста имеются проблемы с мотивацией. Кроме того, Азмун набрал несколько лишних килограммов, и главный тренер команды Сергей Семак призвал игрока «наматывать круги» на занятиях.

Отмечается, что Сердар Азмун может перебраться в «Байер» уже зимой, если «Зенит» договорится о переходе Юри Алберто уже сейчас. Ранее в «Интернасьонале» говорили о желании сохранить 20-летнего форварда до лета.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
jUMPER
27 Января 2022 в 14:59
ай...и пустился азмунка во все тяжкие...))) тортики с шаурмой колой запиваит...)))
Zenituwka
27 Января 2022 в 14:56
Ага, и Кеннеди тоже он убил как оказалось.)) Что ещё придумают ?)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
15:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отпустить Азмуна в «Байер» зимой, если подпишет Альберто
15:36 · Россия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» не вступал в переговоры по Фомину
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Варела прокомментировал свои слова о скрытии в «Динамо» его заражения коронавирусом
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Лунёв направит претензию в «Зенит» из-за задолженности клуба – дело может дойти до РФС
14:42 · Россия. Премьер-лига
​«Я молод в душе и на поле»: Глушакову исполнилось 35
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев опять женился 4
13:17 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА: «Зенит» решил наказать Азмуна»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Глушаков хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2022
12:28 · Россия. Премьер-лига
Глушаков высказался насчёт отмены лимита на легионеров
12:11 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА заинтересовался бразильским полузащитником
11:35 · Россия. Премьер-лига
Глушаков сравнил работу «Спартака» и «Зенита» на трансферном рынке 1
11:21 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» объяснили, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана
10:37 · Россия. Премьер-лига
Варела рассказал, что «Динамо» скрыло информацию о его коронавирусе
09:44 · Россия. Премьер-лига
«Слава богу, что он перешёл»: Широков высказался об уходе Хендрикса из «Спартака»
09:31 · Россия. Премьер-лига
«Интернасьонал» анонсировал уход нападающего, которым интересуется «Зенит»
Все новости
Рекомендуем