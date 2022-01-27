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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран ЦСКА: «Зенит» решил наказать Азмуна»

27 Января 2022 • 13:17 Комментировать

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о решении петербургского «Зенита» не отпускать форварда Сердара Азмуна в сборную Ирана.

«Возможно, «Зенит» решил наказать Азмуна за ситуацию с «Байером». Игрок не имеет право покидать расположение команды без предупреждения. Правильно сделают, если накажут», - передает слова ветерана «армейского» клуба «Спорт-экспресс».

Напомним, что на прошлых выходных Сердар согласовал контракт с леверкузенским «Байером». Иранец присоединится к немецкому гранду по окончании нынешнего сезона.

Спустя некоторое время выяснилось, что Азмун заразился коронавирусной инфекцией. Клуб может оштрафовать нападающего и перевести его в дублирующий состав за нарушение регламента.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Пономарёв Сердар Азмун
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