Глушаков хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2022

Известный российский полузащитник Денис Глушаков, который играет на клубном уровне за «Химки», заявил о готовности вернуться в национальную команду.

«Желания сыграть за сборную только прибавилось. Играю на высоком уровне, чтобы быть в главной команде. Очень хочется поехать на ЧМ», - приводит слова 35-летнего футболиста Sport24.

В текущем розыгрыше РПЛ Глушаков поучаствовал в 15 поединках и забил семь голов (три – с пенальти).

Сборная России в марте проведет стыковые матчи за право выйти на мундиаль в Катаре. Первым соперником подопечных Валерия Карпина будет команда Польши. В случае победы россияне встретятся с сильнейшим в паре Швеция – Чехия.