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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков высказался насчёт отмены лимита на легионеров

27 Января 2022 • 12:28 Комментировать

Экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий в составе подмосковных «Химок», высказался по поводу лимита на легионеров в российском футболе. Его слова передает Sport24.

«Я не против того, чтобы к нам приезжали качественные футболисты. Но, если отменят лимит и повалят легионеры, которые ниже классом, чем русские футболисты, что тогда?», - вопрошает Глушаков.

Ранее в СМИ сообщалось, что в российском футболе могут смягчить или вообще отменить лимит на иностранных игроков. На сегодняшний момент лимит в чемпионате России функционирует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков
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