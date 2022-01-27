ЦСКА заинтересовался бразильским полузащитником

Бразильский полузащитник Мариньо, принадлежащий клубу «Сантос», может продолжить карьеру в российском чемпионате. Согласно данным портала Goal.com, в трансфере 31-летнего исполнителя заинтересован московский ЦСКА.

Конкурентами «армейцев» в борьбе за футболиста считаются «Фламенго» и один из арабских клубов. Сам игрок желает перейти во «Фламенго», однако «Сантос» не хочет отпускать футболиста в стан конкурента. Клуб рассчитывает продать Мариньо в зарубежную команду.

В минувшем году полузащитник принял участие в 42 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя голевым передачами.