Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков сравнил работу «Спартака» и «Зенита» на трансферном рынке

27 Января 2022 • 11:35 Комментировать

Экс-футболист столичного «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о работе селекционного отдела «красно-белых». По мнению полузащитника, московский клуб уступает в этом компоненте петербургскому «Зениту».

«В «Спартаке» взяли пачку игроков - вжух, убрали. Поставили новых. «Зенит» так не делает. Им доверяют деньги, они покупают футболистов. И берут прежде всего опытных игроков», - передает слова Глушакова «Спорт-экспресс».

«Спартак» провально провел первую половину сезона в российской Премьер-лиге. «Красно-белые» набрали 23 очка после 18 туров и находятся лишь на девятом месте в турнирной таблице.

В связи с неудачными результатами в чемпионате с поста главного тренера команды был уволен португалец Руй Витория. На его место пригласили малоизвестного итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
12:11 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА заинтересовался бразильским полузащитником
11:35 · Россия. Премьер-лига
Глушаков сравнил работу «Спартака» и «Зенита» на трансферном рынке
11:21 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» объяснили, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана
10:37 · Россия. Премьер-лига
Варела рассказал, что «Динамо» скрыло информацию о его коронавирусе
09:44 · Россия. Премьер-лига
«Слава богу, что он перешёл»: Широков высказался об уходе Хендрикса из «Спартака»
09:31 · Россия. Премьер-лига
«Интернасьонал» анонсировал уход нападающего, которым интересуется «Зенит»
08:27 · Россия. Премьер-лига
«Химки» заинтересованы в Кокорине, но не хотят платить за его трансфер
00:40 · Россия. Премьер-лига
Пропустивший полгода Лесовой возобновил занятия с общей группой «Динамо»
00:22 · Россия. Премьер-лига
Первушин возглавил юношескую сборную России
00:04 · Россия. Премьер-лига
Глушаков нахваливает Жиркова: Отменный пример для молодых
26 Января
23:36 · Россия. Премьер-лига
Юри Алберто вылетит в Россию для подписания контракта с «Зенитом» 1
22:32 · Россия. Премьер-лига
Чешский журналист Собичек: «Кухта в хорошей форме, что он сейчас и показал» эксклюзив
22:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА против Дании: определились соперники «армейцев» на втором сборе
21:51 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Хендрикс - игрок уровня ФНЛ»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА высмеял перешедшего в «Рубин» Кучаева
Все новости
Рекомендуем