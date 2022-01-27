Глушаков сравнил работу «Спартака» и «Зенита» на трансферном рынке

Экс-футболист столичного «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о работе селекционного отдела «красно-белых». По мнению полузащитника, московский клуб уступает в этом компоненте петербургскому «Зениту».

«В «Спартаке» взяли пачку игроков - вжух, убрали. Поставили новых. «Зенит» так не делает. Им доверяют деньги, они покупают футболистов. И берут прежде всего опытных игроков», - передает слова Глушакова «Спорт-экспресс».

«Спартак» провально провел первую половину сезона в российской Премьер-лиге. «Красно-белые» набрали 23 очка после 18 туров и находятся лишь на девятом месте в турнирной таблице.

В связи с неудачными результатами в чемпионате с поста главного тренера команды был уволен португалец Руй Витория. На его место пригласили малоизвестного итальянского специалиста Паоло Ваноли.