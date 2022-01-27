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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» объяснили, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана

27 Января 2022 • 11:21 Комментировать

Петербургский «Зенит» не отпустил нападающего Сердара Азмуна в сборную Ирана, чем вызвал недовольство со стороны федерации футбола страны. Иранская сторона уже обратилась в ФИФА с претензией.

В российском клубе не стали отмалчиваться и объяснили свою позицию.

«Мы получили вызов позже установленных норм ФИФА. В такой ситуации окончательное решение остается за клубом. Азмун пропустил часть подготовки и находится не в лучшей форме. В связи с этим было принято решение оставить игрока в команде. ФИФА уже проинформирована об этом», - передает слова пресс-службы Sport24.

Напомним, что по завершении сезона иранец перейдет в леверкузенский «Байер».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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