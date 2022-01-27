«Интернасьонал» анонсировал уход нападающего, которым интересуется «Зенит»

Бразильский клуб «Интернасьонал» анонсировал уход нападающего Юри Алберто, которого хочет подписать петербургский «Зенит».

Пресс-служба «красных» отметила, что форварду разрешено уехать для переговоров с потенциальным работодателем. При этом бразильская сторона подчеркнула, что Алберто проведет ближайшие полгода за «Интернасьонал», после его уйдет в другую команду.

Ранее в прессе появилась информация, что «Зенит» провел переговоры с нападающим и договорился с ним о подписании контракта. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.