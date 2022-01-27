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«Химки» заинтересованы в Кокорине, но не хотят платить за его трансфер

27 Января 2022 • 08:27 Комментировать

Подмосковные «Химки» продолжают сохранять интерес к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину, практически не играющему в итальянском клубе.

Согласно сведениям Tuttomercatoweb, аутсайдер Премьер-лиги хотел бы усилить атаку Кокориным, однако клуб не желает платить «фиалкам» компенсацию за его трансфер. В свою очередь итальянская сторона, купившая Александра у «Спартака» за 4,5 миллиона евро, пытается продать игрока хоть за какие-то деньги.

В нынешнем розыгрыше Серии А 30-летний россиянин принял участие лишь в пяти поединках, появляясь на поле в заключительных отрезках матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Кокорин
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