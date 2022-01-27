Пропустивший полгода Лесовой возобновил занятия с общей группой «Динамо»

24-летний вингер московского «Динамо» Даниил Лесовой приступил к тренировкам со своей командой после разрыва крестообразной связки колена и восстановления после операции, которая прошла в августе 2021 года.

Фланговый нападающий для клубной пресс-службы динамовцев поделился максимально тёплыми и радостными эмоциями после возвращения на поле:

«Эмоции только позитивные. Получаю удовольствие от всех упражнений, даже от банальной пробежки с командой. Впечатления самые хорошие».

В текущем сезоне 19-й номер «Динамо» смог сыграть лишь в первом туре РФПЛ против «Ростова», «бело-синие» выиграли со счётом 2:0.