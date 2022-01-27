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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пропустивший полгода Лесовой возобновил занятия с общей группой «Динамо»

27 Января 2022 • 00:40 Комментировать

24-летний вингер московского «Динамо» Даниил Лесовой приступил к тренировкам со своей командой после разрыва крестообразной связки колена и восстановления после операции, которая прошла в августе 2021 года.

Фланговый нападающий для клубной пресс-службы динамовцев поделился максимально тёплыми и радостными эмоциями после возвращения на поле:

 «Эмоции только позитивные. Получаю удовольствие от всех упражнений, даже от банальной пробежки с командой. Впечатления самые хорошие». 

В текущем сезоне 19-й номер «Динамо» смог сыграть лишь в первом туре РФПЛ против «Ростова», «бело-синие» выиграли со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Лесовой
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