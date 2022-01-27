Первушин возглавил юношескую сборную России

Бывший игрок ЦСКА и обладатель Кубка Беларуси Денис Первушин назначен старшим тренером юношеской сборной России по футболу, об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза. Со своей новой командой, составленной из игроков 2006 года, Первушин отправится на сборы в Испанию, где проведет две игры против бельгийцев.

45-летний специалист поведал о том, что ему не пришлось долго думать, чтобы принять предложение РФС, и сказал, что будет стараться поставить агрессивную игру команде, и что подбор футболистов к этому располагает.

Первушин надеется оправдать возложенные на него ожидания и добиться хороших результатов с командой.