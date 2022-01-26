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Юри Алберто вылетит в Россию для подписания контракта с «Зенитом»

26 Января 2022 • 23:36 Комментировать (1)

Переговоры нападающего бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто и «Зенита» доходят до максимальной конкретики. 27 января у молодого бразильского нападающего запланирован рейс в Санкт-Петербург, где будет подписано соглашение с «сине-бело-голубыми».

Учитывая длительность перелёта и прохождение медосмотра, сторонам понадобится несколько дней до официально оглашения контракта и его подробностей. 

Ожидается, что «Зенит» получит 90% прав на игрока, сообщает Sport24.  

В прошлом году Юри Алберто сыграл за «Интернасьонал» 40 матчей, где 15 раз забивал и 3 раза помог это сделать товарищам.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Интернасьонал Юри Алберто
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
26 Января 2022 в 23:43
что же поглядим...кого малком так ждёт в питере...)))
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