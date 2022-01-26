Юри Алберто вылетит в Россию для подписания контракта с «Зенитом»

Переговоры нападающего бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто и «Зенита» доходят до максимальной конкретики. 27 января у молодого бразильского нападающего запланирован рейс в Санкт-Петербург, где будет подписано соглашение с «сине-бело-голубыми».

Учитывая длительность перелёта и прохождение медосмотра, сторонам понадобится несколько дней до официально оглашения контракта и его подробностей.

Ожидается, что «Зенит» получит 90% прав на игрока, сообщает Sport24.

В прошлом году Юри Алберто сыграл за «Интернасьонал» 40 матчей, где 15 раз забивал и 3 раза помог это сделать товарищам.