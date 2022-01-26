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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чешский журналист Собичек: «Кухта в хорошей форме, что он сейчас и показал» эксклюзив

26 Января 2022 • 22:32 Комментировать

Ведущий спортивный журналист из Чехии Давид Собичек после матча «Локомотива» и «Спарты» и дубля Яна Кухты в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру новичка «железнодорожников».

Как вы думаете, почему «Локомотив» выбрал именно Кухту?

Потому что он агрессивный, подвижный и вообще отличный завершитель. А еще он постоянно находится в движении, прессингует. Для защитников он крайне неудобен. Кухта в хорошей форме, что он сейчас и показал. Он действительно трудолюбивый нападающий. Я думаю, что Ян, как раз и тех игроков, которые нравятся Ральфу Рангнику. Он соответствует всем его предпочтениям.

А над чем ему еще поработать стоит?

Он не из тех игроков, что могут забить красивый гол с 30 метров. Но при этом у него голевое чутье, он классно чувствует себя в штрафной площади, и над этим нужно работать постоянно, чтобы быть лучше и лучше. Как я говорил, он хорош в прессинге, лучший нападающий в чешском чемпионате, а это в современном футболе очень важно. Он всегда агрессивен и всегда борется до конца. Думаю, что он будет совершенствовать свои лучшие качества, тем более, он весьма уверен в себе.

Мы знаем о его необычном хобби, связанным с фермерством, может быть, вы знаете о нем еще что-то интересное?

Он помолвлен с Барборой Дуфковой, дочерью владельца «Млады Болеслав». Как-то Кухта забивал в ворота этой команды. Да, действительно Кухта любит цыплят, уделяет этому время. Он вообще очень веселый парень, любит посмеяться, пошутить. Но есть ощущение, что сейчас он становится куда профессиональнее. В последнее время он жертвует многим ради футбола, чтобы достичь чего-то большего.

Вы верите, что «Локомотив» сможет его через пару лет очень выгодно продать?

Почему бы и нет? Все возможно. Летом им очень активно интересовался «Сток Сити». Тем более, РПЛ куда больше на виду, чем чемпионат Чехии. Российские клубы играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Да и условия в России лучше, чем в Чехии. Я думаю, что Кухта может пойти по пути Алекса Крала и оказаться в АПЛ, а там зависит все только от него.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Давид Собичек Ян Кухта
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