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ЦСКА против Дании: определились соперники «армейцев» на втором сборе

26 Января 2022 • 22:17 Комментировать

28 января стартует второй сбор московского ЦСКА, который пройдёт в Испании. 

Пресс-служба «армейцев» сообщила болельщикам, что у команды будет запланировано три спарринга. Соперниками станут три клуба из Дании: «Виборг» (2.02. 17:00), «Норшеланн» (5.02. 17:00) и «Лонгбю» (9.02. 14:00).

На первом тренировочном сборе ЦСКА провёл один матч «Дюделанжа» из Люксембурга. В той игре «красно-синие» уступили со счётом 0:1. 

Во внутреннем первенстве «армейцы» продолжат путь 26 февраля в дерби против «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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