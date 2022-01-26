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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Хендрикс - игрок уровня ФНЛ»

26 Января 2022 • 21:51 Комментировать

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу перехода голландского полузащитника Йоррита Хендрикса в роттердамский «Фейеноорд».

«Не вижу никакой беды в уходе этого игрока. Хендрикс - игрок уровня ФНЛ. Меньше всякого шлака теперь будет в составе», - цитирует Кавазашвили Sport24.

Анзор Кавазашвили также сказал, что неплохо бы ввести такое правило, при котором в РПЛ будут приезжать только качественные игроки из-за рубежа, а такие игроки, как Хендрикс, только захламляют лигу. Экс-вратарь считает, что уход  Самуэля Жиго в конце сезона станет большей потерей для москвичей, чем потеря голландца.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Анзор Кавазашвили Йоррит Хендрикс
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