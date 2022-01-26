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Может быстро вписаться в состав и адаптироваться в команде: В «Фейеноорде» оценили аренду Хендрикса

26 Января 2022 • 21:19 Комментировать

26 января в социальных сетях нидерландского «Фейеноорда» было объявлено об аренде игрока московского «Спартака» Йоррита Хендрикса.

Новое подписание роттердамского клуба прокомментировал технический директор команды Франк Арнесен, дав оценку игроку «Спартака» и рассказав о том, как он может помочь команде:

«Мы хотели получить ещё одного игрока, который сможет быстро вписаться в коллектив и адаптироваться в команде. Именно поэтому остановили свой выбор на Йоррите. Он сможет сыграть не только опорного хавбека, но закрыть и иные позиции. Еще он имеет большой опыт, который поможет нашей молодёжи».

Аренда рассчитана до конца сезона 2022/23. В соглашении прописана опция выкупа. Йоррит Хендрикс является воспитанником другого именитого голландского клуба, ПСВ.  26-летний игрок будет выступать на родине под номером «6». В текущем сезоне Хендрикс провёл за «Спартак» 10 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Йоррит Хендрикс
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